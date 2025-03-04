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Anne, Engelli Oğluyla Çatıya Çıktı

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Olayın Meydana Gelişi

Olay, Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Bunalımda olduğu söylenen B.S.S., engelli oğlunu da alarak 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.

Olay Anında Yapılan Müdahaleler

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, hızla adrese itfaiye, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak olası bir düşmeyi önlemeye çalıştı. B.S.S., ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilerek çatından indirildi.

Sonuç

B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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