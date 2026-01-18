Anne Gülhan Ünlüden Atlas Çağlayan’ın Ölümü Üzerine Açıklamalar

anne-gulhan-unluden-atlas-caglayan-in-olumu-uzerine-aciklamalar

Güngören’de meydana gelen bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, zanlının avukatının “korkutmak amacıyla” bıçağı savurduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Ünlü, “Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” şeklinde konuştu. 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir baklavacının önünde yaşanan olayda, E.Ç. tarafından bıçaklanan Atlas, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Aile, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

BİR AİLENİN YAS HAFTASI

Anne Gülhan Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun sağlıkçı olma hayalini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu ifade etti. Ünlü, “Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini” belirterek, “Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir?” diye sordu. Anne, “Atlas’ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu” dedi.

OLAYIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç.’nin avukatının “korkutmak amacıyla” bıçağı savurduğu iddialarını da şiddetle reddetti. “Eğer korkutmak isteseydi, o bıçakla vurmazdı. Lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe” ifadelerini kullandı. Olay, 14 Ocak’ta, daha önceden tanışmayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında “yan baktın” tartışmasıyla başlamıştı. Kavga sırasında E.Ç., “sustalı” bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralamış, ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, zanlı ve arkadaşlarını olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak için emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

