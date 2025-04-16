Anne Melike D., Bebeği Attı

ANTALYA’DA VAHİM OLAY

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 37 günlük bebeği Melisa’yı yaşadıkları apartmanın penceresinden attığı iddia edilen anne Melike D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, sabah saatlerinde Hacet Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, anne Melike D., bilinmeyen bir sebeple 2’nci katta bulunan evlerinin penceresinden kızı Melisa’yı aşağı attı.

BEBEK KURTARILAMADI

Zemine düşerek ağır yaralanan bebek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Melisa bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNEYE TUTUKLAMA

Olayın ardından gözaltına alınan Melike D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan anne, cezaevine gönderildi.