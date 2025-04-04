Anne Terliği Silah Sayıldı, 4 Yıl Ceza!

DENİZLİ’DE İLGİNÇ BİR HUKUK DAVASI

Denizli ili Pamukkale ilçesinde anneannesi Asiye Kaytan ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan 18 yaşındaki Asiye Vural, akşam işten döndükten sonra dışarı çıkmak istedi. Ancak Anneanne Asiye Kaytan, torununun güvenliği için kapıyı kilitleyerek dışarı çıkmasına izin vermedi. Bu sırada Kaytan, torununun kapıyı açmasına engel oldu ve üzerine yürüyüp koluna vurdu.

TARTIŞMA VE YARALANMA OLAYI

Bu hareket üzerine Asiye Vural, elindeki telefonla anneannesine karşılık verdi ve başına vurdu. Sonuç olarak Asiye Kaytan başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Olay sonrası, soruşturma çerçevesinde Vural’ın ifadesine başvuruldu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmasa da kamu davası açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Asiye Kaytan hakkında ‘silahtan sayılan terlikle darbetme’ ve ‘kapıyı kilitleme’ suçlamaları yer aldı. Asiye Kaytan hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 25 Şubat’ta görülen davada, mahkeme heyeti Kaytan’ı ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Suçun altsoyuna karşı silah olarak değerlendirilen terlikle işlendiği gerekçesiyle ceza 4 yıl 12 aya çıkarken, takdiri indirim ile 4 yıl 2 ay hapse indirildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ SÜRECİ

Mahkeme kararının istinaf mahkemesine taşınmasıyla Kaytan, cezaevine girme riski ile karşı karşıya kaldı. Asiye Kaytan bu süreç içerisinde “Bir daha elime terlik almayacağım” diyerek, torununun da mağduriyet yaşamasını istemediğini belirtti. Anneanne Kaytan, “Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Ben 80 yaşındaki bir insanım, cezaevine girmemek için kimse evladını terlikle darbetmesin.” ifadesinde bulundu.

TORUNUNUN DOLAYLI İFADESİ

Torun Asiye Vural ise; “Anneannemin bana terlikle vurduğu ve evden çıkmamı engellediği için hapis cezası aldı. Böyle olması beni üzüyor.” ifadelerini kullandı. Vural, annelerin terliği ciddiye alması gerektiğini vurgulayarak, “Sakın çocuklarınıza silahlara sahipmiş gibi bakmaları normal değil.” dedi.

AVUKATIN YORUMU

Asiye Kaytan’ın avukatı Hasan Ozan Orpak, “Anne terliği, Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Terliğin silah olarak değerlendirilmesine katılmadıklarını ifade etti ve bunun hukuki olarak değişeceğine olan umudunu dile getirdi. Daha önce benzer bir durumda anne terliği haberinin kamuoyuna yansıdığını da hatırlattı.