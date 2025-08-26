Anne Ve Kızı Kurtuldu

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 civarında evin çatısı henüz tespit edilemeyen bir sebepten aniden çökmüş. Çökme öncesinde yüksek bir ses duyan anne ve kızı, hızla evden çıkarak göçüğün altında kalmaktan kurtulmuş.

İhbar ve İnceleme Süreci

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderilmiş. Ekipler yaptıkları araştırmalarda, göçük altında kimsenin bulunmadığını belirlemiş. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması önemli bir gelişme olarak kaydedilmiş.

Panik Anı ve Güvenlik Önlemleri

Olay, çevrede kısa süreli bir panik yaşatmış. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, çatının çökme nedenini belirlemek için teknik bir inceleme süreci başlatmış.