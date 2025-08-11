“Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti”

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Amasya-Taşova karayolu üzerindeki Çiğdemlik köyü civarında gerçekleşti. 06 DZA 434 plakalı otomobili kullanan Kasım K. ile Fatih Pazar tarafından sürülen patpat aracının çarpışması sonucu olay meydana geldi.

ANNE VE OĞULUNUN TRAJİK KAYBI

İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, aracı süren Fatih Pazar ile yanında bulunan annesi Nesrin Pazar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALANANLARIN DURUMU

Kazadan etkilenen patpat üzerindeki bir kişi ve otomobildeki beş kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi ve tedavi altına alındı. Anne ve oğulun cenazeleri ise inceleme ve otopsi için morga götürüldü.

KAZAYA DAİR ACI BİR DETAY

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren annenin, hayatını kaybettiği oğluna daha önce böbreğini bağışladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.