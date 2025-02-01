Anne Yüksel ve Ağabeyi Başka Cezaevine Sevk Edildi

BAĞLAR İLÇESİNDE KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CİNAYETİ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda, Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında çuvalda, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış ve çalılıklar arasında gizlenmiş olarak bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak 12 kişi tutuklandı ve aralarından 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

DAVADA SANIKLAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile birlikte, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde bulundukları belirlenerek, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVANIN DURUŞMASI VE SONUÇLARI

Davanın 26 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’ta biten 2’nci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.