Annem Ankara’da Güneş’in Babası Kim?

ANNE ANKARA DİZİSİNİN DOKUZUNCU BÖLÜMÜ

Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM yapımı ‘Annem Ankara’ dizisi dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde; bir silah sesiyle neye uğradığını anlayamayan Nazan, hayatının bağışlandığını öğrendiğinde derin bir nefes aldı. Naciye’den kalan mirasın peşine düşen Şükran, doğru zamanı usulca kollayıp Aysel ve Vahide’ye bu konuyu açtı. Beklemediği şekilde gelen soru ile moralinin bozulduğu Aysel, kardeşini ve kızlarını yanına alarak eve döndü. Hasan’ın yanında olduğunu öğrendiği ve karşılaşmaktan korktuğu Sevinç, aniden karşısına çıktı. Eşini kaybettiğini söyleyen Sevinç, iki ailenin bir araya gelebilmesi adına Hasan’a ortaklık teklif etti.

YILBAŞI GECESİNDE BİR BABA

Yılbaşı akşamını babasıyla geçirmek isteyen Başar, sonunda annesini ikna etmeyi başardı. Burak, kardeşini yanına alarak babasının ofisine gitti, ama orada gördüğü manzara onu babasından daha da uzaklaştırdı. Evsiz kalan Zuhal, çocuklarını akşamdan Şükran’ın yanına bıraktı ve sabah ilk iş olarak evi boşaltma kararı aldı. Zuhal’in başına gelenleri Mesude’den tesadüfen öğrenen Suphi, ablasını aramaya koyuldu. Aynı anda kiracısının kapısına dayanan Zuhal, üzerine atılan iftira ile mücadele ediyordu. Kardeşine ulaşamayınca ekmek büfesine giden Aysel, Zuhal’in yaşadığı olayları öğrenme fırsatı buldu.

Nazan’IN İZİNDE RIZA

Ortadan kaybolan Nazan’ı arayan Rıza, Güler’in harekete geçtiğini ve onu hapse geri göndereceğini öğrendi. Zuhal’in karakola götürüldüğünü öğrenen Suphi, olaya müdahale etti ve kiracı ile görüşerek şikayetini geri çekmesini sağladı. Zuhal ile konuşmak için eve gelen Hasan, Vahide ile karşılaştı. Aysel, ikili arasında geçen konuşmayı duyunca kafası daha da karıştı. “Bir kız vardı yaşasaydı kaç yaşında olacaktı sen onu düşündün mü Hasan?”

SEÇİL’İN TAKİBİ VE SONUÇLARI

Önder ile Vahide arasında bir ilişki olduğu izlenimi edinen Seçil, onları dikkatli bir şekilde takip etti. Gördüğü her şeyi yanlış anlayan Seçil, fotoğrafları Burak’a gösterdi. Akşam eve döndüğünde teyzesyle karşılaşan Burak, gördüğü fotoğrafın hesabını ondan sordu. Hasan’ı içten içe bitirme planları yapan ve devreye Sevinç’i katan Rıza, bu sefer Zuhal’in karşısına çıktı ve ona uyarıda bulundu: “Hasan’a güvenmeyin… Size anlatmadığı çok şey var.” Önder ve Vahide’nin ilişki yaşadığı iddiası, Ayça ile Burak’ın arasındaki buzları eritti. Güneş, yılbaşı hediyesini çöpe attığı için vicdan azabı duydu ve arkadaşının gönlünü almak için annesinden destek istedi.

DİZİNİN FİNALE DOĞRU GİDEN YOLU

Dizinin final sahnesinde; Rıza’nın ekmek bayiine gelmesinden rahatsız olan Zuhal, Hasan’ın ofisine giderek ondan kendisinden sakladığı bir şey olup olmadığını sordu. Hasan’ın Zuhal’e anlatacak çok şeyi vardı. “Benim sana itiraf etmem gereken bir şey var Zuhal.” Başar’ın odasına girdiğini ve defterini aldığını öğrenen Vahide, küçük çocuğun çantasını karıştırırken ablası Aysel’e yakalandı. “Bizim seninle artık bir konuşmamız lazım kızım…” Çocukları okula gönderen Aysel, kardeşini karşısına aldı ve aklındaki tüm soruları sordu: “Ben bir defter buldum kızım. Geçen Hasan ile konuştuklarınızı da duydum. Nedir bu kız çocuğu meselesi? Ne saklıyorsunuz kızım siz bizden?”