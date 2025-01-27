Annem Ankara’da Hasan İntihar Mı Ediyor?

KANAL D’NİN YENİ DİZİ TANITIMI HEYECAN YARATIYOR

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara, yeni tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ve Mehmet Günsür (Hasan) üstlendiği BKM imzalı dizide, yeni bölüm için heyecan dorukta. Tanıtımdaki sahnelerde, Zuhal’den büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakarken onlara yaşattıkları sebebiyle pişmanlık hissediyor. Ahmet Kaya’nın “İçimde Ölen Biri” şarkısıyla ekrana gelen tanıtım, “Hasan intihar mı ediyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Fragmanda aynı anlarda Nazan da kafasına silah doğrultmakta. Peki patlayan silah kimi vurdu?

BÜYÜK SORUMLULUKLAR VE AİLE BAĞLARI

Annem Ankara’nın tanıtımındaki sahnelerde Zuhal’in Hasan’a yönelik “Aile olmayı beceremiyorum diyordun ya, sen aile olmak istemedin” cümleleri dikkat çekiyor. Ayrıca Zuhal’in Nazan’a hapishaneye gidip gözdağı vermesi, ilerleyen bölümlerde yaşanacak olaylar hakkında büyük merak uyandırıyor.

DİZİYE YENİ BİR İSİM DAHİL OLDU

Annem Ankara’nın kadrosuna yetenekli oyuncu Didem İnselel katıldı. İnselel, dizide ‘Gürel Koralp’ karakterini canlandıracak. Ayakları yere sağlam basan bir kadın olan Gürel, zorluklarına rağmen her zaman kocası Rıza’nın yanında yer alıyor. Halının altına süpürdüğü sırlar, Gürel’in karşılaştığı en büyük mücadeleyi oluşturuyor.

BAŞARILI EKİP VE GERÇEK HİKAYE

Başak Angigün’ün senaryosunu kaleme aldığı ve Faruk Teber’in yönetmenliğini üstlendiği Annem Ankara, etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten gibi isimler bulunuyor. Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor.