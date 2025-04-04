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“Annenin Telefon Ve İnternet Kayıtları Bomba”

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NAZİKÇE GÜRAN CİNAYETİNDE CEZALAR KESİNLEŞTİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Aralık’ta görülen karar duruşmasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğu öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cansız bedenini alarak Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar ise “delilleri gizlemek ve yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya, gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

ANNENİN TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde hüküm giyen anne Yüksel Güran’ın gün içindeki telefon hareketleri gün yüzüne çıktı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kayıtlar, müvekkilimin suçsuz olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

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