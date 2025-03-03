Anora, 97. Oscar’da 5 Ödül Kazandı

97. OSCAR ÖDÜLLERİ DOLBY THEATRE’DE GERÇEKLEŞTİ

Los Angeles’taki Dolby Theatre, dün gece 97. Oscar Ödülleri’ne ev sahipliği yaparak sinema dünyasının en prestijli gecelerinden birini daha geride bıraktı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın espirileriyle renklendirilen törende, Sean Baker’ın yönettiği Anora filmi, toplamda 5 ödül kazanarak büyük bir dikkat çekti. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alarak geceye damgasını vuran Anora, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, Mikey Madison da Anora ile ilk Oscar’ını alarak kariyerinde önemli bir adım attı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki hak ihlalleri üzerine hazırladıkları etkileyici belgesel ile dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenlerin ödül konuşması, salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayrıca, Los Angeles’ı etkisi altına alan yangın felaketi gece boyunca anılarak, katılanlar için duygusal anlar yaratıldı. Törende kimlerin ödül kazandığı ve hangi filmlerin öne çıktığı merak ediliyor. İşte 97. Oscar Ödülleri’nin kazananlar listesi:

KAZANAN FİLM VE ÖDÜLLERİN LİSTESİ

En İyi Film

En İyi Yönetmen

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Belgesel Film

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Orijinal Senaryo

En İyi Makyaj ve Saç

En İyi Uluslararası Film

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Görüntü Yönetimi

En İyi Görsel Efekt

En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Film Müziği

En İyi Ses

En İyi Kurgu

En İyi Kısa Animasyon Filmi

En İyi Animasyon Filmi

En İyi Kısa Live Action Filmi

En İyi Kısa Belgesel Film