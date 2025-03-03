Anora, 97. Oscar’da 5 Ödül Kazandı

97. OSCAR ÖDÜLLERİ DOLBY THEATRE’DE GERÇEKLEŞTİ
Los Angeles’taki Dolby Theatre, dün gece 97. Oscar Ödülleri’ne ev sahipliği yaparak sinema dünyasının en prestijli gecelerinden birini daha geride bıraktı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın espirileriyle renklendirilen törende, Sean Baker’ın yönettiği Anora filmi, toplamda 5 ödül kazanarak büyük bir dikkat çekti. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alarak geceye damgasını vuran Anora, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, Mikey Madison da Anora ile ilk Oscar’ını alarak kariyerinde önemli bir adım attı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki hak ihlalleri üzerine hazırladıkları etkileyici belgesel ile dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenlerin ödül konuşması, salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayrıca, Los Angeles’ı etkisi altına alan yangın felaketi gece boyunca anılarak, katılanlar için duygusal anlar yaratıldı. Törende kimlerin ödül kazandığı ve hangi filmlerin öne çıktığı merak ediliyor. İşte 97. Oscar Ödülleri’nin kazananlar listesi:
KAZANAN FİLM VE ÖDÜLLERİN LİSTESİ
En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Belgesel Film
En İyi Uyarlama Senaryo
En İyi Orijinal Senaryo
En İyi Makyaj ve Saç
En İyi Uluslararası Film
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Görüntü Yönetimi
En İyi Görsel Efekt
En İyi Orijinal Şarkı
En İyi Orijinal Film Müziği
En İyi Ses
En İyi Kurgu
En İyi Kısa Animasyon Filmi
En İyi Animasyon Filmi
En İyi Kısa Live Action Filmi
En İyi Kısa Belgesel Film