Anta Toros Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU ANTA TOROS HAYATINI KAYBETTİ

Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde yer alan Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Kıvanç Terzioğlu yaptığı paylaşımda, “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜZÜNTÜLERİ BİLDİRDİ

Nedim Saban ise üzüntüsünü “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle dile getirdi. Bir süre mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros’un, kendisi gibi oyuncu olan eşi Misak Toros da 2010 yılında hayatını kaybetmişti.

KARİYERİNE YANSIMASI

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı Film Gibi Hayatlar programında canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şöyle ifade etmişti: “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. ‘Bu rolü kim oynar?’ dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

ANTA TOROS’UN HAYATI

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. 1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. 2010 yılında hayatını kaybeden, kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evliydi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.