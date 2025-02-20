antakya-da-nehirde-erkek-cesedi-bulundu

HATAY’DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan Asi Nehri kıyısındaki Atatürk Parkı’nda, bir erkek cesedi tespit edildi. Suda hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi.

İHTİYAÇ DUYULAN EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, olay yerine intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Ekipler, cesedi sudan çıkardıktan sonra yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespiti için morga götürüldü.