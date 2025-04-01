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Antalya Alanya’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD’DAN DEPREM BİLGİSİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen deprem hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, Alanya’da bugün saat 16:52’de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 24.21 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN ETKİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

AFAD, depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Yetkililer, olay sonrası gerekli değerlendirmeleri yaparak durumu takip ediyor. Alanya’daki bu deprem, çevredeki halk arasında endişeye yol açtı.

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