Antalya Büyükşehir Belediyesine Yolsuzluk İddianamesi Hazırlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz tarihinde tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de içinde bulunduğu 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Toplamda 26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da bulunduğu 41 şüpheliye dair soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, mevcut aşamada tespit edilen 26 ayrı eyleme ilişkin hukuki değerlendirmelere yer verildiği ifade edildi. Tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in, zincirleme suç hükümleri kapsamında “irrikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından cezalandırılması talep edildi. Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ise zincirleme şekilde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlarından ceza alması istendi.

İKİNCİ DERECEDEN ŞÜPHELİLER

Mustafa Gökhan Böcek hakkında, “yardım eden sıfatıyla” irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nüfuz ticareti ve “yardım eden sıfatıyla” haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilirken, Türk Ceza Kanunu’nun 58/9 maddesi uyarınca “suçu meslek edinen kişi” olarak değerlendirilmesi talep edildi. Ayrıca, tutuksuz yargılanan Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında da zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ceza verilmesi istendi.

EL KONULAN MALVARLIKLARI

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarındaki nakit ve döviz mevduatının yanı sıra 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, bir Rolex marka saat ve bir iPhone cep telefonundan oluşan, toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi de talep edildi. Hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.