Antalya’da 174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı

Antalya’da turizm sezonuna giriş yapılmasının ardından denetimlerin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, Muratpaşa ilçesinde, Bolu ve Bursa gibi illerde yaşanan olumsuz durumların tekrarlanmaması amacıyla yangın güvenliğine özel önem veren denetimler gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, yapılan denetimlere dair bilgi paylaştı.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın isteği ve Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesi doğrultusunda, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği ve çok sayıda tesiste Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eksikliklerin bulunduğu bildirildi. Denetim raporlarının, ilgili işletmelerle birlikte belediyeye de iletildiği kaydedilirken, “Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanımıştır” ifadelerine yer verildi.

İŞLETMELERE EK SÜRE TANINDI

Yangın güvenliği gibi kritik bir konuda ilgili tüm kurumlarla sıkı bir iş birliği içinde hareket edildiğinin altını çizen Muratpaşa Belediyesi, işletmelere belirli bir takvim ve net yükümlülüklerin iletildiğini belirtti. “Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir” denildi.

RUHATLAR ASKIDA KALACAK

Denetim raporlarında eksiklikleri bulunan 174 işletmenin ruhsatlarının 31 Mayıs tarihi itibariyle askıya alındığı ifade edildi. “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re’sen denetim ve tespit yetkisi bulunmaktadır. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

DENETİMLERİ TAKİP EDİYORLAR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs tarihinde düzenlenen ‘Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı’ sonrası, Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin tarihi dokuya uygun bir biçimde yangına dayanıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Vali Şahin, “Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak” diyerek denetimlerin sürekli takip edileceğini ifade etti.