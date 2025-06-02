Antalya’da 174 İşletmenin Ruhsatları Askıya Alındı

DENETİMLER SIKILAŞTI

Antalya’da turizm sezonunun başlaması ile birlikte denetimler daha sıkı hale getirildi. Özellikle Muratpaşa ilçesinde, Bolu ve Bursa şehirlerinde yaşanan faciaların tekrar yaşanmaması adına yangın güvenliğine öncelik veren denetimler gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, bu denetimlere dair bir açıklama metni yayımladı.

DENETİM SAYISI VE BULGULARA DAİR BİLGİLER

Yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın isteği ile Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesi çerçevesinde, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği belirtiliyor. Denetimlerde önemli sayıda tesiste, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eksikliklerin tespit edildiği ifade ediliyor. Denetim tutanaklarının, hem ilgili işletmelere hem de belediyeye tebliğ edildiğinin altı çiziliyor. Açıklamada, “Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanımıştır” deniyor.

EK SÜRELER VE SORUMLULUKLAR

Yangın güvenliği gibi kritik bir konuda tüm kurumlarla iş birliği yapıldığını vurgulayan Muratpaşa Belediyesi, işletmelere açık bir takvim ve net yükümlülüklerin bildirildiğini ifade ediyor. Açıklamada, “Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir” şeklinde bilgiler veriliyor.

MÜHÜRLENME İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Denetim tutanaklarında eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatlarının, 31 Mayıs tarihi itibariyle askıya alındığı belirtiliyor. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re’sen denetim ve tespit yetkisine sahiptir. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır” ifadelerine yer veriliyor.

VALİDEN YANGIN GÜVENLİĞİ UYARISI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs tarihinde düzenlenen ‘Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı’ sonrası yaptığı açıklamada, Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelindeki turizm işletmelerinin yangına dayanıklı yapılar kazanmasının hedeflendiğini aktardı. Vali Şahin, “Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak” şeklinde denetimlerin takibinin süreceğini belirtti.