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Antalya’da 90 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu

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ANTALYA EMNIYET MUDAHALESI

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda çalışan memurlar olarak tanıtan ve bürokrat ile siyasi tanıdıklarının olduğunu iddia eden 24 şüphelinin, 15 kişiye sahte belgelerle hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sattığını ortaya çıkardı. Bu şüphelilerin toplamda 90 milyon TL haksız kazanç sağladığı, birçok gayrimenkul ve araç elde ettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YERİ VE YAKALAMALAR

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden 2’sinin yurt dışında, 2’sinin cezaevinde olduğu belirlendi. Eş zamanlı olarak Antalya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalandı. İzlemenin ardından, yakalanan şüphelilerden 5’i ifadelerinin alınmasının sonrasında Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde olan 2 şüpheli ile birlikte toplam 17 kişi adliyeye sevk edildi.

MAHKEME SÜREÇLERİ

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı. Üç şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu operasyon, Antalya’daki organize suç faaliyetlerine karşı yapılan mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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