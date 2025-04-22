Antalya’da Araçta Yangın Çıktı

ANTALYA’DA OTOMOBİL YANGINI

Antalya’nın Kepez ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan bir otomobil, hızla alev aldığı anlar yaşandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların çabaları yeterli olmayınca araç tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olay, öğleden sonra saat 17.00 civarında Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 07 ATE 134 plakalı aracını İller Bankası yönüne doğru süren Enver A., evine dönmek üzere yola koyulmuştu. Motor kısmından duman çıkmaya başladığını fark eden sürücü, hemen aracı yol kenarına çekti. Motor kaputunu açtığında ise alevlerle karşılaştı.

VATANDAŞLAR YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangın anında panikleyen Enver A., yanındaki suyla alevleri söndürmeye çabaladı. Bu sırada çevredekiler de yangın tüpleri ile olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki, otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve olayı takip edenler büyük bir üzüntü yaşadı. Yanan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BİR ANDA OLDU

Olayı gözleriyle izleyen Enver A., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “Duman çıkmaya başladığını fark ettim. Hemen sağa çektim, motoru açtım, o sırada hafif hafif yanıyordu. Su döktüm, ardından yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi. Bir anda alev aldı.” Yangının alev alev yanma anları, çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin incelemesi tamamlandıktan sonra belirlenecek.