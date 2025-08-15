Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Gündem

ANTALYA’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ VE KAZA

Antalya’da devam eden orman yangınına müdahale sırasında endişe verici bir kaza meydana geldi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait olan arazöz, orman yangını ihbarı üstüne yola çıktığı esnada Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU İYİ

Kaza esnasında araçta bulunan N.S. ve F.B. yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye sevk edilen iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ABD ve Rusya liderleri, 2019'dan bu yana ilk yüz yüze zirve için bir araya geliyor. Görüşmelerin gündemi kritik konuları kapsayacak.
İki Lider Üzerinden Uçak Geçti

Putin ve Trump'ın buluşması esnasında, bölgeden F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı geçerek dikkatleri üzerine çekti.

