Antalya’da Bataklığa Saplanan Kadın Kurtarıldı

GÜNDELİK HAYATTA RİSKLER

Kadınlar Plajı’na gidiş yolunda, dün saat 16.30 civarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı’nda bulunan bataklığa saplandı. Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkmayı başaramayınca saat 20.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANDI

Kısa sürede Fatma D.’nin bulunduğu yerde olan itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına hemen başladı. Vince kendisini bağlayan bir itfaiye eri, diğer ekip arkadaşlarının yardımıyla kalçasına kadar bataklığa saplanmış olan Fatma D.’nin yanına gitti. Yarım saat süren çabaların ardından Fatma D. bulunduğu yerden çıkartıldı. İtfaiye eri, kendisiyle birlikte vince bağladıktan sonra güvenli bir alana taşıdı.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Fatma D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu olay, günlük hayatta karşılaşılabilen risklerin altını çiziyor ve güvenliğin önemini gözler önüne seriyor.