Antalya’da Bayram Öncesi Yoğun Kalabalık

YAZ SEZONU BAŞLADI

Antalya’daki sahillerdeki yoğunluk, Kurban Bayramı öncesinde kendini göstermeye başladı. Kentte ölçülen hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak gözlemlenirken, nem oranı 64 olarak belirlendi. Sıcak havayı değerlendiren yerli ve yabancı tatilciler, özellikle Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu.

TATİLCİLER EĞLENİYOR

Erken saatlerden itibaren sahile gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bazıları ailesiyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaparken, diğerleri su sporlarıyla vakit geçiriyor. Bazı tatilciler ise şezlongda güneşlenmeyi ya da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ediyor. Yaz sezonunun açılmasıyla kentteki turistlerin artışı dikkati çekiyor.

BAYRAMDA SICAK HAVA ETKİSİ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram tatili boyunca 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.