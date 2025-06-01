Antalya’da Bayram Yoğunluğu Başladı

ANTALYA’DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTMIŞTIR

Antalya’daki sahillerdeki yoğunluk, Kurban Bayramı öncesi başlamıştır. Kentte hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçülmüştür. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı Sahili’ni doldurmuştur.

DENİZ, KUM VE GÜNEŞİN KEYFİ ÇIKARTILMAKTADIR

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmıştır. Bazı kişiler ailesiyle sahil boyunca yürüyüş yaparken, diğerleri su sporlarıyla eğlenceli zaman geçirmiştir. Bazı tatilciler ise şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etmiştir. Yaz sezonuyla birlikte kentteki turist yoğunluğu dikkati çekmektedir.

BAYRAM BOYUNCA SICAK HAVA ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram süresince 30 derecenin üzerine çıkması beklenmektedir.