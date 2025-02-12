Antalya’da Dolandırıcılık: 14 Kişi Tutuklandı

KAÇAKÇILIK VE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda çalışan memur olarak tanıtan ve üst düzey bürokratlar ile siyasi bağlantılar kurduklarını iddia eden 24 şüpheliyi hedef alarak önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin, sahte belgelerle hazineye ve farklı kurumlara ait taşınmazları sattığı ve bu yolla 90 milyon TL değerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YERİ VE GÖZALTILAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerden iki kişinin yurt dışında, iki kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Antalya merkezli olmak üzere dört ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden beşi, ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan iki kişi ile birlikte toplamda 17 kişi adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 3 kişi için ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu operasyon, Antalya’daki organize suçlara karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.