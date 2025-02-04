Antalya’da Elektrik Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN BELEDİYE ÇALIŞANI

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde elektrik altyapısı çalışması sırasında sertifikası olmadığı öne sürülen kepçe operatörü tarafından kullanılan kepçenin bomuna kafası sıkışan belediye personeli Ömer Fişne (25), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın, dün saat 13.50 civarında Rasih Kaplan Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştiği bildirildi. Bölgedeki peyzaj çalışmaları kapsamında elektrik hatlarının yer altına alınması amacıyla bir süre önce çalışmalar başlamıştı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE İLK MÜDAHALE

Çalışmalar sırasında, 25 yaşındaki Ömer Fişne’nin kafası, kepçe operatörü Eyüp D.’nin kullandığı makinaya bağlı bomun altında sıkıştı. Yaralı gence ilk yardım, olay yerindeki diğer işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Fişne, ambulansla ilçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kepçeyi kullanan Eyüp D., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Eyüp D.’nin gerekli sertifikaya sahip olmadığı iddia edildi. Ömer Fişne’nin, daha önceki belediye başkanı Özeren döneminde işten çıkarıldığı, ancak başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak beş ay önce belediyedeki işine döndüğü bilgisi verildi. Fişne’nin cenazesi, bugün öğleden sonra Umutlu Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Umutlu Mezarlığı’na defnedilecek. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve polis tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.