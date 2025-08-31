Antalya’da Halı Hasadı Devam Ediyor

HALI HASADI ANTALYA’DA SÜRÜYOR

Antalya’da kış aylarında buğday ekilen tarlalarda yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edildi. Hasat edilen halılar, depoya alınıp tozlardan arınması için yıkanıyor ve ardından müşterilere sunuluyor. Döşemealtı bölgesinde, kışın buğdayın yetiştirildiği arazilerde bu kez değeri milyonları bulan halılar ve kilimler toplandı. Her yıl yaz aylarıyla birlikte yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bu değerli ürünler, itina ile tamir edilerek mikropsuz hale getiriliyor ve steril havuzlarda bekletiliyor.

GÜNEŞ ALTINDA RENGARENK GÖRÜNTÜLER

Halıların ve kilimlerin güneşte serilerek renklerini soldurması sağlanıyor. Serim işlemi sonrasında tarlalarda oluşturulan bu görsel şölen, halıların güneş altında belirli aralıklarla çevrilmesiyle nemin ve sıcaklığın en iyi şekilde alınıp, renk tonlamasının sağlamlaştırılması ile devam ediyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu sürecin sonunda, halı ve kilimlerin renkli görüntüleri, Antalya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve fotoğraf meraklıları için önemli bir adres haline geliyor.

AĞUSTOS’TA HALILAR TOPLANIYOR

Ağustos ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte Antalya’nın sıcak ikliminde yaz mevsimini geçiren halılar, mikroplardan arındıktan sonra toplanmaya başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halının serildiğini belirterek, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ilk olarak ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminin gelişiyle birlikte haziran ortasında havalar uygun olduğunda serim işlemini başlatıyoruz.” diye açıklamada bulundu.

RENK TONLAMASI ÖNEMLİ

Halı ve kilimlerin serim işlemi yapılan tarlalarda ilk haftada 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlaması takip ediliyor. Topkara, “Serdiğimiz ürünler 2,5 ay içerisinde ters-düz yaparak renk tonlamasını sağlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra ürünler depoya alınıp, yıkanarak müşterilere teslim ediliyor.” şeklinde bilgi verdi. Renk tonlaması işlemleri sırasında gündüz saatlerinde çalışmanın ardından, gece de halıları korumak için nöbet tutarak güvenliğini sağlıyor.

GÖRSEL ŞÖLENİ YAŞAMAK İSTEYENLER İÇİN TAVSİYE

Renk şöleninin yaşandığı halı tarlalarını sosyal medya üzerinden ilk gördüğünü dile getiren Eda Günay, “Gördüm ve yerinde görmek istedim. Bir süredir gelmek istiyordum ve bugün nasip oldu. Halıların toplanma zamanı denk geldi. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok güzeller. Fotoğraf çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese görmelerini tavsiye ederim.” diye konuştu.