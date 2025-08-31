Antalya’da Halı Hasadı Gerçekleşiyor!

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE HASAT DÖNEMİ

Antalya’da kış aylarında buğday ekilen tarlalarda, yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edildi. Bu halılar, güneşle birlikte renklerini pastel tonlarına dönüştürdükten sonra toplanarak depolara kaldırılıyor. Toplanan halılar, tozlarından arınması amacıyla yıkanarak müşterilere ulaştırılıyor. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, buğday yerine bu yıl milyonlarca değeri olan el dokuması halı ve kilimler hasat ediliyor.

GÜNEŞLE RENGARENK ŞÖLEN

Yaz aylarıyla birlikte, tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan birçok halı ve kilim, titizlikle tamir ediliyor. Ardından mikroplardan arındırılmak için steril havuzlarda işlem görüyor. İşlemler tamamlandığında, bu halılar tarlalarda güneşin altında serilerek renkleri soldurulup pastel tonlarına dönüşmesi sağlanıyor. Güneşin altında düzenli aralıklarla çevrilen halı ve kilimler, sağlanan nem ve sıcaklık sayesinde renk tonlarının güçlenmesini sağlıyor.

HALILARIN TOPLANMASI VE ÇALIŞMALAR

Yaklaşık 2,5 ay süren serim süreci, halı tarlasına dönüşerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu durum, fotoğraf meraklıları için de önemli bir mekan haline geliyor. Ağustos ayının sona ermesiyle, Türkiye’nin güneşi altında yazı geçiren ve mikroplardan arınan halılar toplanıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz dönemi geldiğinde, haziran ayının ortalarında havalar uygun olduğunda serim işlemini başlatıyoruz.” diyor.

RENK TONLAMASI VE İŞLEM SÜREÇLERİ

Serim işlemi yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarında, 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlamalarının takip edildiğini kaydeden Topkara, “2,5 ay içerisinde renk tonlamasını gerçekleştirmek amacıyla halıları ters-düz yapıyoruz. Sonrasında ürünler tekrar toplanarak depoya alınıyor ve yıkanarak müşterilere teslim ediliyor. Haziran-temmuz arasında çevirme işlemini 3-5 gün arayla, temmuz ayından sonra ise her gün yapıyoruz. Geceleri halıları korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Halı tarlalarında renk şöleninin yaşandığını sosyal medyada gören Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek istedim. Halıların toplanma dönemine denk geldim. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok güzeller. Fotoğraf ve videolar çektim, paylaşımlarımı yapacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.