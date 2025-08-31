Antalya’da Halı Hasadı Yapılıyor

BİLGİSİNİN HASADINA BAŞLANDI

Antalya’da, kış aylarında buğday ekilen tarlalarda yaz mevsimi geldiğinde Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat ediliyor. Renklerin güneşle pastelleşmesi sonrasında toplanan halılar, depoya alınıp tozdan arındırmak için yıkanıyor. Döşemealtı’nda kış aylarında buğday yetiştirilirken, yazın değerleri milyonlarca olan el dokuması halılar ve kilimler hasat ediliyor. Her yaz, tarihi geçmişe sahip olan yurt içi ve dışından birçok halı ve kilim itina ile tamir edildikten sonra mikroplardan arındırılmak amacıyla steril havuzlara sokuluyor.

GÜNEŞLE RENKLERİ PASTELE DÖNÜŞÜYOR

İşlemlerin ardından halı ve kilimler güneşe serilerek renklerinin soldurulması ve pastel tonlarına dönüşmesi sağlanıyor. Bu serim işlemi esnasında, görsel bir şölen oluşturan binlerce halı, güneşin altında belirli aralıklarla çevrilerek nem ve sıcağın en iyi şekilde emilmesi sağlanıyor. Bu süreç, yaklaşık 2,5 ay sürüyor ve serim alanları “halı tarlasına” dönüşüyor. Rengarenk görüntüler, bu alanı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için popüler bir mekan haline geliyor.

Ağustos ayı sona ererken, Antalya’nın sıcak ikliminde yaz mevsimini geçiren halılar, mikroplardan arındırıldıktan sonra toplanıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, “Yıl başından itibaren gelen ürünlerimizin ön hazırlıklarını 5-6 ay içerisinde yapıyoruz. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte, hava uygun olduğunda serim işlemini gerçekleştiriyoruz.” dedi.

RENK TONLAMASI SÜREÇLERİ TAKİP EDİLİYOR

Serim işlemi yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarında 3-5 gün aralıklarla renk tonlamalarının takip edildiğini dile getiren Topkara, “Ürünlerimizin 2,5 ay boyunca ters-düz yaparak renk tonlamalarını yapıyoruz. Bu aşamadan sonra halıları topluyor, depoya alıp tozlardan arındırmak için yıkıyoruz. Haziran-temmuz arasında çevirme işlemlerini 3-5 gün aralıklarla yapıyoruz, fakat temmuzdan sonra bu işlemleri her gün gerçekleştiriyoruz. Renk tonlamalarını takip ederek, kaldırılması uygun olan halıları topluyoruz. Gündüz çalışmaları tamamlandıktan sonra gece boyunca da nöbet tutarak, bu değerli ürünlerin korunmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR CİLALANIYOR

Halı tarlalarındaki renk şölenini sosyal medya üzerinden gördüğünü ifade eden Eda Günay, “Bu alanı yerinde görmek istedim. Bir süredir gelmek istiyordum ve bugüne nasip oldu. Halıların toplanma dönemine denk geldim. Renkli halılar çok güzel görünüyor, fotoğraf açıdan da oldukça etkileyici. Fotoğraf ve videolar çekip, sosyal medya hesabımda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.