Antalya’da Halılar Hasat Ediliyor!

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN HASADI

Antalya’da kış aylarında buğday ekilen tarlalar, yaz mevsiminde Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim ile doluyor. Bu halılar, renklerinin güneşin etkisiyle pastelleşmesinin ardından toplanıyor. Toplanan halılar, depoya alınıp tozlardan arındırıldıktan sonra müşterilere sunuluyor. Döşemealtı’nda, buğday yerine bu yıl milyonlarca değerinde el dokuması halı ve kilimlerin hasadı gerçekleştiriliyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tarihi değere sahip binlerce halı ve kilim, itina ile onarıldıktan sonra steril havuzlarda mikroplardan arındırılıyor.

GÜNEŞLE RENK ŞÖLENİ

Bu işlem sonrasında halı ve kilimler tarlalarda serilerek, renklerinin soldurulması ve pastel tonlara dönüşmesi sağlanıyor. Serim işlemi sonrası, güneşin altında belli aralıklarla çevrilen halılar, nem ve sıcağı en iyi şekilde alarak renk tonlarının belirginleşmesini sağlıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, “halı tarlası” görünümü ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor; fotoğraf tutkunları için de önemli bir alan oluşturuyor.

HALILARIN TOPLANMA ZAMANI

Ağustos ayının sonuna gelindiğinde, Antalya’nın sıcak yazında vakit geçiren halılar toplanmaya başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini ifade ederek, “Yılbaşından itibaren gelen ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ilk hazırlığını yapıyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte haziran ortalarında havaların uygun olduğu dönemde serim işlemini gerçekleştiriyoruz.” diyor.

RENK TAKİBİ VE ÖZEN

Topkara, serim yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 günde bir çevrilerek renk tonlamasının takip edildiğini belirtiyor. “Serdiğimiz ürünler 2,5 ay içinde ters-düz yaparak renk tonlamasını yapıyoruz. Bu işlemden sonra ürünlerimiz tekrar toplanarak tozlardan arındırılması için yıkanıyor ve müşterilere teslim ediliyor. Başlangıçta haziran-temmuz arasında çevirme işlemini 3-5 gün arayla yapıyoruz; ancak temmuz ayından sonra bu işlemi her gün gerçekleştiriyoruz. Renk tonlamasını takip edip, kaldırmaya uygun olan halıları topluyoruz. Gündüz çalışmaları bittikten sonra geceleri de nöbet tutarak halıları korumak için gece mesaimiz devam ediyor.” şeklinde konuşuyor.

GÖRSEL ŞÖLENİ YAKALAMAK

Halı tarlalarındaki renk zenginliğini sosyal medya üzerinden görüp gelen Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve buraya gelmek istedim. Bir süredir gelmeyi planlıyordum ve bu fırsatın çıkması beni çok mutlu etti. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar gerçekten çok güzel görünüyor. Fotoğraf açısından da muhteşem. Fotoğraf ve videolar çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” diyor.