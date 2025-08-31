Antalya’da Halılar Toplanıyor!

ANTALYA’DA HALI HASADI TÖRENLERİ BAŞLADI

Antalya’daki kış aylarında buğday ekimi yapılan tarlalarda, yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, güneşle birlikte renklerinin pastelleşmesi sonrası hasat ediliyor. Toplanan halılar, depolara alınıp tozlarından arındırmak için yıkandıktan sonra müşterilere teslim ediliyor. Döşemealtı’nda bu yıl hasat edilip mikroplardan arındırılan halı ve kilimler, yüzlerce yıllık tarihe sahip ve itina ile tamir edildikten sonra steril havuzlara yerleştiriliyor.

GÜNEŞ ALTINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Halı ve kilimlerin işlem görmesinin ardından, tarlada güneşe serilerek renkleri solduruluyor ve pastelleşmesi sağlanıyor. Bu aşamanın ardından binlerce halı, güneş altında belirli aralıklarla çevrilerek nemin ve sıcaklığın en iyi şekilde alınmasıyla renk tonlaması sağlanıyor. Halı tarlalarında yaklaşık 2,5 ay süren bu uygulama, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda fotoğraf meraklıları için de önemli bir mekan haline geliyor.

AĞUSTOS’TA HALILAR TOPLANIYOR

Ağustos ayı sonunda, Antalya’nın sıcak yazında kalmaya devam eden ve mikroplardan arındırılan halılar, toplanmaya başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirtiyor. “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin ön hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, haziran ayının ortalarında havalar uygun olduğunda serim işlemini yapıyoruz.” diyor.

RENK TONLAMASINA DİKKAT EDİLİYOR

Serim işlemi yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlaması takip ediliyor. Topkara, “Serdiğimiz ürünler 2,5 aylık süreç içerisinde ters-düz çevirerek tonlamayı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra, ürünleri tekrar toplayıp depoya alıyor, tozlardan arınması için yıkıyoruz.” şeklinde ifade ediyor. Temmuz ayı itibarıyla çevirme işlemleri her gün yapılıyor. Gündüz süreçleri sonrası gece de halıları korumak için nöbet tutuluyor.

FOTOĞRAF ÇEKENLER İÇİN CENNET

Renk şöleninin yaşandığı halı tarlalarını sosyal medyada gördükten sonra ziyaret eden Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve gelip yerinde görmek istedim. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Grafik açısından da çok hoş. Fotoğraf ve videolar çektim, paylaşacağım. Herkese görmelerini tavsiye ederim.” diyerek bu görsel deneyimi paylaşıyor.