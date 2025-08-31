Antalya’da Halılar Toplanıyor!

KİŞİSEL TEMİZLİK VE HASAT SÜRECİ

Antalya’da kışın buğday ekilen tarlalarda yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilerek serilen binlerce el dokuması halı ve kilim, güneşle birlikte renklerinin pastelleşmesinin ardından hasat ediliyor. Toplanan bu halılar, tozlardan arınması için depoya alınıp yıkandıktan sonra müşterilere sunuluyor. Döşemealtı’nda kışın buğday ekildiği alanlarda artık maliyeti milyonları bulan el dokuması halılarla kilimlerin hasadı yapılıyor. Her yıl yaz aylarının gelmesiyle birlikte, aralarında yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan halı ve kilimler, itina ile onarıldıktan sonra mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlara yerleştiriliyor.

RENK CENNETİ ALANLAR

Bu işlemlerin ardından halı ve kilimler tarlalarda güneşte serilerek renklerinin yanı sıra ışık etkileriyle de daha hoş bir dokuya ulaşması sağlanıyor. Serim işlemi sonrasında, binlerce halının görsel bir şölen oluşturması için güneş altında belirli aralıklarla çevrilmesi ve nemin iyi bir şekilde alınması hedefleniyor. Böylelikle renklerin tonlaması da pekiştiriliyor.

YAZ MEVSİMİNDE TURİSTLERİN İLGİSİ

Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, halıların serildiği alanı “halı tarlasına” dönüştürüyor. Canlı ve rengarenk görüntüleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken bu turlar, fotoğraf meraklıları için de önemli bir destinasyon haline geliyor.

HALILARIN TOPLANMA ZAMANI

Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte Antalya’nın sıcak ikliminde yazı geçiren ve mikroplardan arınan, renk tonları belirginleşen halılar toplanmaya başlanıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içinde ilk ön hazırlıklarını yapıyoruz. Yaz mevsimi geldiğinde haziran ayının ortalarında havaların uygun duruma gelmesiyle tonlarının oturması için serim işlemine girişiyoruz.” diyor.

RENK TONLAMASI İŞLEMLERİ

Topkara, tarlalarda serim işlemi süren halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlamalarının dikkatle takip edildiğini belirtiyor. “Serdiğimiz ürünler 2,5 ay içerisinde ters-düz yaparak renk tonlamalarını yapıyoruz. Sonrasında ise halıları tekrar toplayıp, tozlardan arınması için yıkıyoruz ve müşterilere teslim ediyoruz. İlk dönemlerde haziran-temmuz arasında 3-5 gün arıyla çevirme işlemi yapıyoruz. Fakat temmuz ayından sonra bu çevirme işlemini her gün gerçekleştiriyoruz. Renk tonlamalarını takip edip, kaldırmaya uygun olan renkleri oturmuş halıları aldığımızda ise gündüz iş pontomuzu tamamlamanın yanı sıra geceler de nöbet tutarak değerli müşterilerimizin halılarını korumak için sabahlara kadar çalışıyoruz.” diyerek süreç hakkında bilgi veriyor.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Halı tarlalarındaki renk şöleninin sosyal medya platformlarında ilgi çektiğini belirten Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek için geldim. Bir süredir burayı görmek istiyordum ama bugüne nasip oldu. Halıların toplanma zamanına denk geldim. Renkli olanlar gerçekten çok güzel görünüyor. Ayrıca fotoğraf açısından da harikulade. Ben de fotoğraflar ve videolar çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum.” ifadesinde bulunuyor.