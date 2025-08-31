Antalya’da Hasat Zamanı! Halılar Toplanıyor

ANTALYA’DA HALI HASADI BAŞLADI

Antalya’da kışın buğday ekilen tarlalarda, yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim hasat edildi. Güneşle birlikte renkleri pastelleşen bu halılar, toplandıktan sonra depoya alınıp tozlarından arınmak için yıkanıp müşterilere teslim ediliyor. Döşemealtı’nda kışın buğday yetiştirilen tarlalarda, bu defa milyonlarca değerinde el dokuması halı ve kilimler toplanıyor. Her yaz, yurt içi ve yurt dışından gelen tarihi halı ve kilimler, itinayla tamir edildikten sonra steril havuzlarda mikroplardan arınıyor.

RÜYA GİBİ RENK ŞÖLENİ

İşlemler tamamlandıktan sonra halı ve kilimler tarlalarda güneşe serilerek renk tonları derinleşiyor. Güneş altında belirli aralıklarla çevrilen halılar, nemi en iyi şekilde alarak renklerin tonlamasını sağlamlaştırıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren ve “halı tarlasına” dönüşen alanda, rengarenk halı ve kilimler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için de önemli bir mekan haline geliyor.

AĞUSTOS’TA HALILAR TOPLANIYOR

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte Antalya’nın sıcak atmosferinde yaz mevsimini geçiren halılar, mikroplardan arınarak toplanmaya başlıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini ifade ederek, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz dönemi geldiğinde haziran ortalarında havalar uygun olduğunda serim işlemini gerçekleştiriyoruz.” diyor.

RENK TONLAMASI SÜRECI

Topkara, halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 günde bir çevrilerek renk tonlamasının takip edildiğini belirtiyor. “Serdiğimiz ürünlerde 2,5 ay boyunca ters-düz yaparak renk tonlamasını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında halılar depoya alınarak yıkanıyor ve müşterilere teslim ediliyor.” şeklinde konuşuyor. Haziran-temmuz döneminde çevirme işlemlerini düzenli olarak yaptıklarını belirten Topkara, bu işlemleri temmuzdan sonra günlük hale getirdiklerini, halıların değerli ve müşteri emekleri olduğunu vurguluyor.

FOTOĞRAF MERAKLILARI İÇİN BİR CENNET

Halı tarlalarında renk şöleninin yaşandığını sosyal medya üzerinden gören Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek için geldim. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar çok güzel. Fotoğraf açısından da çok güzeller. Fotoğraf ve videolar çektim, paylaşacağım.” diyerek izlenimlerini aktarıyor. Herkese bu manzarayı görmelerini tavsiye ediyor.