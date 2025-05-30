Antalya’da Hortum: Çatı Uçtu, Seralar Yıkıldı

HORTUMUN ETKİLERİ GAZİPAŞA’DA YAŞANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede yerleşim alanlarını adeta savaş alanına çevirdi. Gazi Mahallesi ile Beyobası Mahallesi’ni etkileyen bu şiddetli doğa olayı, çok sayıda evin çatısını uçurdu ve seraları yerle bir etti. Fırtınanın şiddetiyle savrulan malzemeler çevrede büyük hasar meydana getirdi.

YIKIM ANLARI KAYDEDİLDİ

Hortumun yarattığı korku ve panik anları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Uçan çatıların ve yıkılan yapıların görüntüleri sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Şiddetli rüzgârla gelen bu doğa olayı, pek çok ağacın devrilmesine ve bazı yolların geçici süreyle kapanmasına yol açtı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve belediye ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer can kaybının yaşanmadığını belirtirken, vatandaşları meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

KORKUTUCU ANILAR PAYLAŞILDI

Hortuma evinde yakalanan Mahmut Çandıroğlu, “Bitkilere gübre veriyordum. Her şey sadece 5 dakikada oldu. Deniz tarafından aniden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Benim evin camları patladı, çatı yok oldu. Seralara ait cam mekanlar tamamen yerle bir oldu. Çocukları kucağıma aldım, ev sallanmaya başladı. Çok korktuk.” sözleriyle yaşadığı kabus dolu anları anlattı.

ZARARIN TESPİTİ YAPILACAK

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de, afetin boyutunu “Hortumun etkili olduğu hat boyunca, yaklaşık 1 kilometrelik alanda seralar ve cam yapılar ciddi şekilde hasar gördü. Şu an net bir rakam veremiyoruz ancak zararın boyutunu ilgili kurumlarla birlikte yarın detaylı olarak tespit edeceğiz.” sözleriyle özetledi.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara hava durumunu yakından takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı. Afetin izlerini silmek için ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.