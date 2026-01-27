Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, zamanla fırtınaya dönüşerek yoğun bir sağanakla birlikte yaşandı. Bu süreçte denizde meydana gelen hortum, Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerledi.

SERALARDAKİ HASARLER

Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent bölgelerinde etkili olan hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarındaki güneş sistemlerine ciddi zararlar verdi.

KESİLEN ELEKTRİKLER

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, “Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mahallede enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanırken, fırtına Kumluca’daki Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurarak maddi hasara sebep oldu.