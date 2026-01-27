Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

antalya-da-hortum-firtina-ile-birlikte-seralari-vurdu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, zamanla fırtınaya dönüşerek yoğun bir sağanakla birlikte yaşandı. Bu süreçte denizde meydana gelen hortum, Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerledi.

SERALARDAKİ HASARLER

Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent bölgelerinde etkili olan hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarındaki güneş sistemlerine ciddi zararlar verdi.

KESİLEN ELEKTRİKLER

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, “Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mahallede enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanırken, fırtına Kumluca’daki Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurarak maddi hasara sebep oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Fethiye'de tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ölümünün sağlık sorununa bağlı olabileceği düşünülüyor.
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.