İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

ingiliz-turist-pansiyonda-hareket-halinde-bulundu

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi’ndeki bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyon çalışanları, odasından uzun bir süre haber alamadıkları Gary Mark Aldridge’in durumu hakkında endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Görevlilerin eşliğinde odaya giren ekipler, Aldridge’i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan muayenede, İngiliz turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelere göre, Aldridge’in vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bununla birlikte, tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Aldridge’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken İngiliz Konsolosluğu ile de koordinasyon süreci devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

Kumluca'da oluşan hortum, seralarda ve enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluşturdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.