İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi’ndeki bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyon çalışanları, odasından uzun bir süre haber alamadıkları Gary Mark Aldridge’in durumu hakkında endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Görevlilerin eşliğinde odaya giren ekipler, Aldridge’i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan muayenede, İngiliz turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelere göre, Aldridge’in vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bununla birlikte, tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Aldridge’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken İngiliz Konsolosluğu ile de koordinasyon süreci devam ediyor.