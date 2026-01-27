Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

İtalyan takımı Inter, beklenmedik bir transfer gerçekleştirdi. Daha önce Kayserispor’u çalıştıran Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic’in 18 yaşındaki oğlu Leon Jakirovic, Inter U23 takımına katıldı. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen sol stoper Leon Jakirovic, U19 takımında da mücadele etti ve Hırvatistan altyaş milli takımlarında toplamda 18 kez forma giydi.

KARİYERİMDE ATTIĞIM EN BÜYÜK ADIM

Transfer sonrası duygularını paylaşan Jakirovic, “Çok mutluyum; Inter’e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter’den Bastoni’ydi. Şimdi onunla birlikteyim.” şeklinde konuştu.

BABAMIN TECRÜBESİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Babasının kendisi üzerindeki etkisine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Leon, “Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı.” dedi.