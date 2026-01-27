Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında, ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde hazırlanan denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasadışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir biçimde finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı ve pek çok yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.

GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak emniyete götürüldü. Ayrıca, PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandığı öğrenildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, 17 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken, 21 şüpheliye adli kontrol kararı verilmesini istedi. Mahkemede yapılan ifadeler sonucunda, 15 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheli için de adli kontrol kararı uygulandı.