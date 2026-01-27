Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

trump-tan-iran-aciklamasi-devasa-filomuz-bekliyor

İRAN’DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İran’da ekonomik sebeplerle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolar sürüyor. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Daha önce, “İran’da göstericiler idam edilmeye başlarsa çok sert önlemler alırız” ifadesini kullanan Trump, İran’daki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti ve Amerikan Axios haber sitesi üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

“DURUMUM BELİRSİZ, TAHRAN BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR”

Trump, açıklamasında, İran açıklarındaki devasa bir filonun beklediğini de ifade etti. İran ile olan durumun belirsizliğine dikkat çeken Trump, “İran’la durumum belirsiz. İran yakınlarında devasa bir filomuz var. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor.” şeklinde konuştu.

ABD, UÇAK GEMİSİNİ ORTA DOĞU’YA KONUŞLANDIRDI

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıkladı. USS Abraham Lincoln (CVN 72) ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, gemide görevli denizcilerin 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda rutin bakım çalışmaları yaptığı aktarıldı. Ayrıca, bu uçak gemisinin “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” Orta Doğu’ya gönderildiği ifade edildi.

“ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ”

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ise, “Başkan Trump’ın dediği gibi, ‘İran’ı çok yakından izliyoruz.’ Ve Başkan Trump bir eylem Başkanıdır.” şeklindeki açıklamalarıyla durumu desteklediklerini belirtti.

