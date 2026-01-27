Antalya’da Hortum Fırtınası Seralara Zarar Verdi

antalya-da-hortum-firtinasi-seralara-zarar-verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar fırtınaya dönüşerek sağanak yağışı beraberinde getirdi. Özellikle Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerleyen hortum, denizde meydana geldi.

SERALARDA BÜYÜK ZARAR!

Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent bölgelerinde etkili olan hortum, tarımsal seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerdeki güneş sistemlerine büyük zarar verdi. İlgili bölgelerdeki zararın boyutları henüz tam olarak tespit edilememiş durumda.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, “Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mahalledeki enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Fırtına, Kumluca’da bulunan Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurdu.

