Antalya’da Hortum: Seralar Yıkıldı, Çatlar Uçtu

HORTUMUN ETKİSİ GAZİPAŞA’DA DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, kısa sürede yerleşim alanlarını savaş alanına dönüştürdü. Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi’ni etkileyen bu şiddetli doğa olayı, çok sayıda evin çatısını uçururken, seraları da yerle bir etti. Fırtınanın kuvvetiyle savrulan malzemeler, çevrede büyük bir hasara yol açtı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Hortumun yarattığı korku ve panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Uçan çatıların ve yıkılan yapıların görüntüleri sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Şiddetli rüzgârla birlikte gerçekleşen doğa olayı, birçok ağacın devrilmesine ve bazı yolların geçici süreyle kapanmasına sebep oldu. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edilerek hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını belirterek, vatandaşları meteorolojik uyarılara dikkat etmeye davet etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Hortuma evinde yakalanan Mahmut Çandıroğlu, yaşadığı korkutucu deneyimi şu sözlerle anlattı: “Bitkilere gübre veriyordum. Her şey sadece 5 dakikada oldu. Deniz tarafından aniden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Benim evin camları patladı, çatı yok oldu. Seralara ait cam mekanlar tamamen yerle bir oldu. Çocukları kucağıma aldım, ev sallanmaya başladı. Çok korktuk.”

HASARIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, afetin boyutunu şu şekilde değerlendirdi: “Hortumun etkili olduğu hat boyunca, yaklaşık 1 kilometrelik alanda seralar ve cam yapılar ciddi şekilde hasar gördü. Şu an net bir rakam veremiyoruz, ancak zararın boyutunu ilgili kurumlarla birlikte yarın detaylı olarak tespit edeceğiz.”

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara hava durumunu dikkatlice takip etmeleri ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Afetin izlerini silmek için ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.