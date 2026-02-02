Antalya’da Hortumun Ardından Enkaz Temizleme Çalışmaları Başladı

antalya-da-hortumun-ardindan-enkaz-temizleme-calismalari-basladi

Antalya’da geçtiğimiz hafta pazartesi gecesi meydana gelen yoğun yağış ve fırtına, kentin birçok noktasında olumsuz etkiler yarattı. Su baskınlarının yanı sıra, tarım alanlarında da ciddi zararlar ortaya çıktı. Aksu ilçesinde Aksu Çayı üzerinde oluşan hortum, akşam saatlerinde büyüyerek büyük hasara neden oldu.

HORTUMUN TARIM ALANLARINA ZARARLARI

Hortumun etkili olduğu bölgede, bakım amacıyla karaya çekilmiş tekneler ile kıyıdaki tur ve balıkçı tekneleri de zarar gördü. Bazı teknelerin devrildiği gözlemlenirken, diğerleri yaklaşık 100 metre sürüklendi.

