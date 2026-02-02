Şeref Yazıcı’nın Mal Varlığına El Konuldu

seref-yazici-nin-mal-varligina-el-konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli Şeref Yazıcı hakkında yeni bir gelişme kaydedildi. Yazıcı’nın yasa dışı bahis oynatma ve bu bahislere altyapı sağlama eylemleri dolayısıyla, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelinin haksız kazanç sağladığı belirlendi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yazıcı’ya ait olduğu değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla, taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para borsasında bulunan varlıklara el konuldu. Söz konusu soruşturmada, Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklar ise, hesabın bulunduğu uluslararası bir firma tarafından donduruldu.

İADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu süreçte, Yazıcı’nın Türkiye’ye iade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın detayları ve ilerleyişiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

