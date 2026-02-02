Çocukların İnternet Güvenliği İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni bir düzenlemenin hazırlıkları sürüyor. 15 yaşından küçük çocuklar için tehlikeli içeriklere erişimi engellemeyi amaçlayan önlemlerin detayları belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal medyadaki zararlı etkilerden korunmasına yönelik olarak atılması gereken adımlarla ilgili çalışmalarını tamamladı. Bakanlık temsilcileri, hazırladıkları projeyi Meclis’te AK Parti Grubu’na sundu. Sunumda, düzenlemenin gerekliliği, nasıl gerçekleştirileceği ve dünya örnekleri açıklıkla ifade edildi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkileriyle başa çıkabilmesi amacıyla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması planlanıyor. Çocukların dijital platformlardaki güvenliğinin artırılabilmesi için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkili önlemler alması gerektiği belirtiliyor. Sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği vurgulanıyor.

15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİM YASAKLANIYOR

Sosyal medya ve çevrimiçi oyun alanlarında çocukların güvenliği ve mahremiyetini koruma esasına dayanan, kapsayıcı bir yasal düzenlemenin gerekliliği ifade ediliyor. Bu bağlamda yapılan önerilerden bir tanesi, sosyal ağ sağlayıcılarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi. 15 yaşını doldurmamış çocukların, ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişemeyeceği önemle belirtiliyor. Oyunlar için özel bir yaş sınırı getirilmemesi, ancak yaşa göre sınıflandırma yapılması ve çocukların yalnızca uygun yaş grubu oyunlara erişim sağlamaları gerektiği ifade ediliyor.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMLERİ KURULACAK

Yaş sınırının uygulanabilmesi adına, sosyal ağ sağlayıcılarının çocukların hesap açmasını engellemek için etkili yaş doğrulama sistemleri kullanması gerekeceği planlanıyor. Bu doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının dijital ortamda hareketlerini yönlendirme ve gözetim hakkının güçlendirilmesi gerektiği yönünde öneriler de gündeme geldi. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına zorunluluk olarak getirilmesi amaçlanıyor. Kullanıcıların yasa dışı veya zararlı içeriklere yönelik şikayetlerini elektronik ortamda iletebilmeleri için aktif bir başvuru mekanizması sağlanması konusunda da genişletme öngörülüyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ PAYLAŞILDI

Sunumda, dünya genelinde çocukların güvenli internet erişimiyle ilgili gelişmeler de aktarıldı. Bu alandaki en kapsamlı iki yasanın Birleşik Krallık ve Avustralya’da yürürlüğe girdiği ifade edildi. Avustralya’nın, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke olduğu hatırlatıldı. Bu düzenlemenin, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda sorumluluğu doğrudan platform sağlayıcılarına yüklediği belirtildi. Ayrıca, kurumsal ihlaller için 2025 yılı itibarıyla 49.5 milyon Avustralya Doları tutarında ağır idari para cezaları öngörüldüğü açıklandı. Bunun yanı sıra bu yasanın İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı ifade edildi.