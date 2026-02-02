Semih Kılıçsoy İtalya’da Fırtına Gibi Esti

semih-kilicsoy-italya-da-firtina-gibi-esti

Cagliari, İtalya Serie A’nın 23. haftasında, sahasında Verona’yı 4-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçta milli futbolcu Semih Kılıçsoy, attığı golle hem takımına katkı sağladı hem de İtalya’da gündeme oturdu. Cagliari, karşılaşmanın 36. dakikasında Luca Mazzitelli’nin golüyle öne geçerken, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkararak rahat bir nefes aldı.

SON DÖNEMDEKİ OYUNUYLA İTALYANLARI HAYRAN BIRAKTI

Semih Kılıçsoy, 45+2’de kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçirerek devreyi bu skorla kapatmasını sağladı. İkinci yarının büyük bir kısmında rakibine üstünlük sağlayan Cagliari, 84. dakikada Ibrahim Sulemana’nın golüyle skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin sonucunu 90+1. dakikada Riyad Idrissi belirleyerek Cagliari’yi 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrılmasına zemin hazırladı.

İNCİ GİBİ, MUHTEŞEM, İNANILMAZ

Semih Kılıçsoy’un attığı gol, İtalya’da büyük yankı buldu. Bir gazete, milli futbolcunun golünü “İnci gibi”, “Muhteşem” ve “İnanılmaz” ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca, Cagliari’nin Teknik Direktörü Fabio Pisacane’nin “O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip” sözlerine de yer verildi.

BU GOLÜ İPTAL ETMEK SUÇ OLURDU

Başka bir yayın organı, Semih’in golünü överek, “Semih Kılıçsoy’un bisiklet vuruşuyla attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Bu golü iptal etmek suç olurdu” ifadesini kullandı.

TÜRK MÜCEVHERİ

Başka bir İtalyan yayını ise Semih’i “Türk mücevheri” şeklinde manşetine taşıdı. Haberde, “Semih Kılıçsoy, ilk yarının uzatma dakikalarında (48’) maçı noktalıyor. Türk mücevherinin attığı gol nefes kesici!” şeklinde ifadeler kullanıldı.

