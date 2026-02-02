İtalya Başbakanı Meloni Acil Toplantı Düzenledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kabinesini acil olarak topladı. Özellikle Torino’da meydana gelen ve 100’den fazla polisin yaralanmasına yol açan protestoların ardından bu toplantı gerçekleştirildi. Askatasuna Kültür Merkezi’nin kapatılacağı haberi üzerine, çeşitli muhalif gruplar sokaklara döküldü. Cumartesi günü başlayan protestolar, Pazartesi gününe kadar devam etti. Polis, göstericilerin önüne barikatlar kurunca, protestocular karşı saldırıya geçti. İki gece boyunca süren çatışmalarda bazı protestocuların da yaralandığı belirtildi; ancak tam bir sayı verilmedi. En az 10 kişi gözaltına alındı.

YARALANAN POLİSLERE ZİYARET

Meloni, yaralanan polis memurlarını ziyaret ettikten sonra huzursuzlukların asıl nedenine odaklanacaklarını ifade etti. Hükümet, önerilen bir güvenlik kararnamesi çerçevesinde yeni kuralların kabulünü gündeme almayı planlıyor. Meloni, bu ulusta kuralları yeniden tesis etmek için her türlü önlemi alacaklarını sosyal medya hesabından aktardı. Cumartesi günü gerçekleşen gösteriler esnasında yaşanan şiddeti, organize bir suç faaliyeti olarak nitelendiren Meloni, bunun bir protesto olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, bir polis memuruna çekiçle saldırıldığına dikkat çekerek, bu eylemin sonuçlarının çok ağır olacağı bilinen bir durum olduğunu ifade etti. Yaşananların sadece basit bir çatışma değil, aynı zamanda bir cinayete teşebbüs vakası olduğu görüşünü savundu.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

1996 yılında kurulan Askatasuna, uzun zamandır Torino’nun taban hareketlerinin merkezi konumundaydı. Belediye ile yapılan ve binayı “kamu malı” olarak tanımayı amaçlayan yakın tarihli bir anlaşmaya rağmen, tahliye kararı alındı. Bu kararın ardından protestolar patlak verdi. Hükümet yetkilileri, tahliyeyi kamu düzeni gereği olarak savunurken, aktivistler bu durumu, İsrail’in Gazze’deki savaşı sırasında artan muhalefet üzerinde gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının bir parçası olarak değerlendirdi.