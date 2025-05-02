Antalya’da İki Araç Çarpıştı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Akseki – Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde bugün saat 12.50 sıralarında bir kaza meydana geldi. Manavgat yönünde ilerleyen Savaş S. yönetimindeki araç, karşı şeritte A. Sabri Çayan’ın kullandığı araçla çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR

Kazanın sonucunda, araç sürücüsü Sabri Çayan (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Nuray Çayan ve Elifnaz Çayan yaralı olarak kurtuldu. Kazada maalesef bir hayat kaybı yaşandı.

TRAFAK KONTROL ALTINA ALINDI

Kaza sonrasında, 3 şeritli karayolu trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, kazayı detaylı bir şekilde inceledi. Hayatını kaybeden Sabri Çayan’ın cenazesi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı olarak soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.