Antalya’da İki Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Akseki – Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde bugün saat 12.50 sıralarında bir kaza meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Savaş S. yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen A. Sabri Çayan’ın kullandığı araç çarpıştı. Kaza sonucunda, A. Sabri Çayan (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Nuray Çayan ve Elifnaz Çayan yaralı olarak kurtuldu.

TRAFFİK DAHA SONRA DÜZENLENDİ

Kaza sebebiyle 3 şeritli karayolunda trafik yaklaşık 3 saat boyunca kontrollü olarak tek şeritten yürütüldü. Olay yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri kazanın detayları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden A. Sabri Çayan’ın cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.