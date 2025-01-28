Antalya’da Lise Öğrencisi Havalimanında Doğum Yaptı

HAVAALANINDA YAŞANAN DRAM

Antalya Havalimanı’nda meydana gelen olay, 18 yaşındaki tutuklu lise öğrencisi Ekaterina Burnazkina’nın doğumuyla sonuçlandı. Ekaterina’nın annesi Elena Burnazkina, basınla ilk kez bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl 13 Ekim’de engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından bir bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis, bebeğin bulunmasından 12 dakika önce Ekaterina tarafından terk edildiğini tespit etti. Ekaterina, annesi Elena ile birlikte pasaport kontuarına giderek ülkeden çıkış yapmaya çalışıyordu ve bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındılar. Sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Ekaterina ise tedavi için başka bir hastaneye götürüldü.

TUTUKLAMA VE DEVLET KORUMASINA ALMA

Anneanne Elena Burnazkina, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Gözaltındaki Ekaterina ile annesi, fırlatma kalp hızı nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. İkili, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Elena Burnazkina, adli kontrol şartıyla tahliye edildi, ancak Ekaterina’nın tutukluluk durumu devam etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Anne ve kızının Antalya Havalimanı’ndaki anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ekaterina’nın annesiyle birlikte minibüsle havalimanına girdiği, valizleri ile birlikte koridorda dolaştığı ve tuvalete girdikten sonra annesinin onu beklediği gözlemleniyor. Kamera kayıtları, genç kızın polis kontrol noktasında gözaltına alındığını da ortaya koydu.

AÇIKLAMALAR VE DUYGUSAL ANLAR

Elena Burnazkina, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, tatil için geldiklerini ve gebelikten haberlerinin olmadığını belirtti. Olay günü yaşananları, “Eğer olsaydı zaten Antalya’ya gelmezdik. Bebeğin doğduğundan haberim yoktu. Polisler gelene kadar bunu bilmiyorduk. Şoka girdik” şeklinde anlattı. Ayrıca torununu görünce mutluluğunu dile getirerek, “Nicole bizim dinimizde kutlu bir isim ve kızım ona bu ismi cezaevinde koydu” dedi.

GÖZYAŞLARIYLA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Burnazkina, cezaevindeki kızını özlemeden ve ona sarılma arzusunu vurguladı. Aile avukatı Ayşegül Kübra Polat, Ekaterina’nın bebeği hakkında bilgi almak için sürekli sorular sorduğunu belirtti. Polat, Ekaterina’nın kriptik gebelik yaşadığını savunarak, “Hamile olduğunu bilmiyor, doğum yaptığında ne yaşandığının farkında değildi” dedi. Ekaterina’nın kasıtlı bir suç işlemediği kanaatinde olduğunu söyledi.