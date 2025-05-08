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Antalya’da Masaj Salonu Operasyonu Yapıldı

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ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Antalya’da faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair elde edilen bilgiler üzerine, Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, “çarşaf” adını verdikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. MASAK’tan alınan rapor doğrultusunda, mahkeme kararıyla şüphelilerin yaklaşık 42 milyon 180 bin lira değerindeki 19 farklı marka ve modeldeki araca ve 7 daireye el konuldu.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller bulundu. Gözaltındaki 8 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 1’ini tutuklarken, diğerlerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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