Antalya’da Otel İnşaatında Balkon Çöktü

GÖÇÜK OLAYI MANAVGAT’TA GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde otel inşaatında balkon bir anda göçtü. Yaklaşık 50 metrelik alanın çöktüğü bu olayda, tabyanın etrafında ve altında bulunan işçiler hızlı bir şekilde kaçmayı başardı. Göçük sonrası itfaiye ve AFAD ekipleri ile inşaat çalışanları, alanı kontrol ederek herhangi birinin mahsur kalıp kalmadığı konusunda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttü.

İŞÇİLERDEN BİRİ HAFİF YARALANDI

Yapılan müdahale sonucunda düşen sütun ve beton parçaları altında kimsenin bulunmadığı açıklandı. Olay anında inşaat alanından çıkan işçilerden birinin hafif yaralandığı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.